Earthquake: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस, रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई तीव्रता

Earthquake: दिल्ली एनसीआर समेत यूपी-उत्तराखंड में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के तेज झटको से लोग दशहत में आ गए और अपने मकानों, ऑफिसों और बिल्डिंगों से निकल कर बाहर भागे। भूकंप का केंद्र नेपाल था।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, नेपाल में मंगलवार दोपहर 2:25 बजे रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। 10 सेकंड से अधिक समय तक झटके जारी रहने के कारण कई लोगों को अपने कार्यालयों और घरों से बाहर निकलते देखा गया।

An earthquake with a magnitude of 4.6 on the Richter Scale hit Nepal at 2:25 pm today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/lY8fbceXWS