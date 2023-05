अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई तीव्रता

Highlights अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भूकंप सोमवार सुबह 4.5 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में भी महसूस किए गए झटके

चांगलांग: भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्री भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप सुबह 8 बजे के करीब आया।

भूकंप 14 किलोमीटर की गहराई में आया। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। हालांकि, भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं है जिससे अभी तक इसके कारण किसी प्रकार की क्षति की सूचना नहीं मिली है।

सुबह के समय लोगों ने अचानक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए तो सभी सर्तक हो गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ ही म्यांमार में भी भूकंप के तीव्र झटकों को लोगों ने महसूस किया है।

म्यांमार में सुबह करीब 4.5 तीव्रता के भूकंप को दर्ज किया गया। यह भूकंप सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर आया।

An earthquake with a magnitude of 4.5 on the Richter Scale hit Myanmar today at 8:15 am: National Centre for Seismology pic.twitter.com/3URPSdvmeF