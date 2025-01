Earthquake Today: तिब्बत-नेपाल समेत नेपाल में भूकंप ने मचाई तबाही, कम से कम 32 लोगों की मौत; भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए झटके

Earthquake Today: नेपाल में आए भयावह भूकंप के कारण तिब्बत समेत भारत के कई राज्यों में झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह-सुबह भूकंप आने से अफरा-तफरी मच गई। नेपाल सीमा के पास तिब्बत में रिक्टर पैमाने पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। जिसमें कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। बिहार, दिल्ली-एनसीआर, असम और पश्चिम बंगाल समेत भारत के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए।

समाचार एजेंसी एजेंस फ्रांस-प्रेस (एएफपी) ने तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्र में भूकंप के कारण 32 लोगों की मौत की सूचना दी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, तिब्बत के ज़िज़ांग में सुबह 6:35 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर भीषण भूकंप आया।

भूकंप का केंद्र अक्षांश 28.86 एन और देशांतर 87.51 ई पर स्थित था। एनसीएस के अनुसार, ज़िज़ांग में चार भूकंप आए। पहला भूकंप सुबह 5:41 बजे रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता का था, दूसरा और सबसे बड़ा (7.1) सुबह 6:35 बजे, तीसरा भूकंप सुबह 7:02 बजे आया जिसकी तीव्रता 4.7 थी और चौथा भूकंप 7:07 बजे 4.9 तीव्रता का था।

वहीं, सरकारी सामाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ की खबर के अनुसार, 6.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 32 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। भूकंप का केंद्र 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था।

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर, अररिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, वैशाली, नवादा और नालंदा सहित बिहार के कई हिस्सों में लगभग 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए।

नेपाल भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण पर स्थित होने के कारण भूकंप के प्रति संवेदनशील है। इन प्लेटों के बीच चल रही टक्कर और सबडक्शन के कारण अक्सर भूकंपीय गतिविधि होती है।

