इंजन विंडशील्ड से ईगल टक्कर, ट्रेन पायलट घायल, सेवा बाधित

November 8, 2025

पक्षी ट्रेन की सामने की विंडशील्ड से टकरा गया, जिससे लोको पायलट विशाल को मामूली चोटें आईं।

Highlightsघायल पायलट को अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया।यात्री सुरक्षा रेलवे विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

जम्‍मूः जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बाज ट्रेन के सामने लगे शीशे से टकराकर चालक के केबिन में जा गिरा जिससे चालक को मामूली चोटें आईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना बिजबेहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशनों के बीच बारामूला-बनिहाल ट्रेन में हुई। उन्होंने बताया कि ट्रेन इंजन के सामने का शीशा टूटने से चालक के चेहरे पर मामूली चोटें आई हैं।

हालांकि, टक्कर के बाद पक्षी चालक के केबिन में सुरक्षित उतर गया। शनिवार दोपहर को एक छोटी सी घटना घटी जब ट्रेन नंबर 74626 (बारामुल्‍ला-बनिहाल सेवा) दक्षिण कश्मीर में बिजबिहाड़ा और अनंतनाग रेलवे स्टेशनों के बीच से गुजरते समय एक चील से टकरा गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पक्षी ट्रेन की सामने की विंडशील्ड से टकरा गया, जिससे लोको पायलट विशाल को मामूली चोटें आईं।

घायल पायलट को अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार दिया गया और वह खतरे से बाहर बताया गया है। रेलवे अधिकारियों ने यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आगे की आवाजाही की अनुमति देने से पहले लोकोमोटिव का विस्तृत निरीक्षण करने के लिए टक्कर के तुरंत बाद ट्रेन को अनंतनाग स्टेशन पर रोक दिया। अधिकारियों ने बताया कि सभी एहतियाती उपायों का पालन किया गया और यात्री सुरक्षा रेलवे विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

