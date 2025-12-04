घर बैठे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं E-पैन कार्ड, जानें ऑनलाइन आसान तरीका

E-PAN Card Download: पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो हर भारतीय के लिए जरूरी है। यह पहचान का एक वैध प्रमाण है और इसका उपयोग सभी वित्तीय और सरकारी सेवाओं में किया जा सकता है। ऐसे में हर किसी के पास यह होना जरूरी है। भारत सरकार ने जनता को ई पैन कार्ड की सुविधा दी है और साथ ही हार्ड कॉपी की भी। दोनों का फायदा आप उठा सकते है। दरअसल, ई-पैन कार्ड पैन कार्ड का डिजिटल वर्जन होता है और यह फिजिकल कार्ड की तरह मान्य है।

आप अपना ई-पैन कार्ड NSDL (प्रोटीन) या UTIITSL वेबसाइट से अपने पैन नंबर, जन्म की तारीख और आधार नंबर (अगर लागू हो) का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

इन तरीकों से डाउनलोड हो सकता है ई-पैन कार्ड

1- NSDL (प्रोटीन) से डाउनलोड करें

यह प्रोसेस तब लागू होता है जब आपने शुरू में अपने पैन के लिए NSDL पोर्टल या डुप्लीकेट/रीप्रिंट के ज़रिए अप्लाई किया था।

वेबसाइट पर जाएँ: ऑफिशियल NSDL ई-पैन डाउनलोड पोर्टल पर जाएँ।

ऑप्शन चुनें: पैन या एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑप्शन में से कोई एक चुनें।

डिटेल्स डालें: ज़रूरी जानकारी डालें, जिसमें आपका पैन/एक्नॉलेजमेंट नंबर, आधार नंबर (लोगों के लिए), जन्म की तारीख (MM/YYYY फ़ॉर्मेट में), और कैप्चा कोड शामिल है।

OTP से वैलिडेट करें: वन-टाइम पासवर्ड (OTP) (ईमेल, मोबाइल, या दोनों) पाने के लिए अपना पसंदीदा तरीका चुनें, फिर जेनरेट OTP पर क्लिक करें।

OTP डालें और पेमेंट करें: अपनी पहचान वेरिफाई करने के लिए मिला हुआ OTP डालें। अगर आपका PAN जारी हुए एक महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आपसे ₹8.26 का मामूली पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा।

डाउनलोड करें: सफल वेरिफाई/पेमेंट के बाद, आप अपना ई-पैन कार्ड PDF फ़ॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF खोलने का पासवर्ड आपकी जन्मतिथि DDMMYYYY फ़ॉर्मेट में है।

2-आधार कार्ड का इस्तेमाल करके

अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इंस्टेंट e-PAN के लिए अप्लाई किया है, तो आप e-Filing पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं:

इनकम टैक्स e-Filing वेबसाइट पर जाएँ।

"क्विक लिंक्स" सेक्शन में, इंस्टेंट e-PAN पर क्लिक करें।

Check Status/Download PAN ऑप्शन चुनें, अपना आधार नंबर डालें, और अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP से वैलिडेट करें।

फिर आप अपना e-PAN देख या डाउनलोड कर सकते हैं।

3-UTIITSL से डाउनलोड करें

यह प्रोसेस तब लागू होता है जब आपने शुरू में UTIITSL पोर्टल के ज़रिए अपने PAN के लिए अप्लाई किया था।

वेबसाइट पर जाएँ: ई-पैन डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल UTIITSL PAN पोर्टल पर जाएँ।

डिटेल्स डालें: अपना PAN नंबर, जन्मतिथि, GSTIN (अगर लागू हो), और कैप्चा कोड डालें।

OTP से वेरिफाई करें: अपना पसंदीदा OTP डिलीवरी का तरीका (ईमेल या SMS) चुनें, शर्तों से सहमत हों, और Get OTP पर क्लिक करें।

OTP डालें और पेमेंट करें: मिला हुआ OTP डालें। अगर PAN 30 दिन से ज़्यादा पहले जारी हुआ है, तो ₹8.26 की फ़ीस लग सकती है।

डाउनलोड: आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक डाउनलोड लिंक भेजा जाएगा। e-PAN PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। PDF का पासवर्ड आपकी जन्मतिथि DDMMYYYY फ़ॉर्मेट में है।

