DUSU Election Result Date 2025: डूसू चुनाव परिणाम 19 को, मतगणना सुबह 8 बजे से होगी शुरू, शीर्ष राजनेताओं की लिस्ट जो DUSU अध्यक्ष रहे

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतदान जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब सबकी निगाहें नतीजों की तारीख पर टिकी हैं, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे सभी प्रमुख पदों पर भाजपा समर्थित एबीवीपी, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और वामपंथी गठबंधन - एसएफआई और आइसा - के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। डूसू चुनाव परिणाम शुक्रवार, 19 सितंबर को घोषित किए जाएँगे। मतगणना सुबह 8 बजे डीयू के नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में शुरू होगी।

डूसू चुनाव: प्रमुख उम्मीदवार

डूसू के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं- एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी, वामपंथी गठबंधन (एसएफआई और आइसा) की अंजलि और एबीवीपी के आर्य मान।

डूसू के पहले अध्यक्ष कौन थे?

डूसू के पहले निर्वाचित अध्यक्ष गजराज बहादुर नागर थे। वे 1954 में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए और 1955 तक इस पद पर रहे। उन्होंने डीयू से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।

DUSU की पहली महिला अध्यक्ष

अंजू सचदेवा 1989 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर पहली DUSU अध्यक्ष चुनी गईं। अंजू सचदेवा के बाद, कई महिला उम्मीदवार डूसू अध्यक्ष चुनी गईं- मोनिका कक्कड़, शालू मलिक, अलका लांबा, नुपुर शर्मा। 1993 में मोनिका कक्कड़, 1994 में शालू मलिक, 1995 में अलका लांबा डूसू अध्यक्ष बनीं। डूसू की आखिरी महिला अध्यक्ष 2008 में नुपुर शर्मा थीं।

शीर्ष राजनेता जो DUSU अध्यक्ष रहे

अरुण जेटली - भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, जेटली 1974 में DUSU अध्यक्ष चुने गए। जेटली ने कई महत्वपूर्ण कैबिनेट पदों पर कार्य किया - वे 2014 से 2019 के बीच वित्त मंत्री, 2014 और 2017 में दो बार रक्षा मंत्री, और 2014 से 2016 तक सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। वे 2014 से 2019 तक राज्यसभा में सदन के नेता भी रहे।

विजय गोयल - भाजपा के एक दिग्गज नेता, विजय गोयल 1977 में DUSU अध्यक्ष बने। जेटली ने मोदी और वाजपेयी सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

गोयल 2016 से 2017 तक युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, 2017 से 2019 तक संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, 2001 में योजना राज्य मंत्री, 2003 में श्रम और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, 2003 से 2004 तक युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रहे।

नूपुर शर्मा- नूपुर शर्मा 2008 में डूसू अध्यक्ष चुनी गईं। बाद में वह भाजपा की प्रवक्ता बनीं।

अजय माकन- कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के अजय माकन 1985 में डूसू अध्यक्ष बने। उन्होंने 2012 से 2013 के बीच आवास और शहरी गरीबी मंत्रालय का प्रभार संभाला।

