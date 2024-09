DUSU election 2024 Live Updates: दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ दूसरे चरण का मतदान, हंगामे के बीच खत्म हुआ पहला चरण

DUSU election 2024 Live Updates:दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्रसंघ चुनाव के मतदान हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह से जारी मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया है और दूसरे चरण का मतदान तीन बजे से शुरू हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत आने वाले कॉलेजों में छात्रों का वोट देना जारी है। शाम की शिफ्ट वाले कॉलेजों में छात्र लगातार पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं।

मालूम हो कि डीयू के विभिन्न कॉलेजों के छात्र केंद्रीय पैनल पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पदों के लिए नए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपना वोट डाल रहे हैं। 2024 में होने वाले डूसू चुनाव के लिए करीब 1.4 लाख छात्र वोट डालेंगे। कुल 21 छात्र अपने पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए आठ उम्मीदवार, उपाध्यक्ष के लिए पांच और संयुक्त सचिव और सचिव के पदों के लिए चार-चार उम्मीदवार हैं। विश्वविद्यालय के उत्तर और दक्षिण परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराए जा रहे हैं।

VIDEO | Delhi University Students' Union (DUSU) elections: Heavy security at DU north campus. Students from different DU colleges are casting their votes to elect new representatives for the central panel positions of president, vice president, secretary and joint secretary.… pic.twitter.com/BBJJju7uQA

अब शाम की पाली के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7.30 बजे तक दूसरी पाली में वोट डाले जाएंगे।

इस बीच, शनिवार को होने वाली मतगणना को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया है। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को तब तक मतगणना करने से रोक दिया है जब तक कि वे अदालत को यह संतुष्ट नहीं कर लेते कि सभी पोस्टर, होर्डिंग, भित्तिचित्र और अन्य चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री हटा दी गई है और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल कर दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोनीत मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है लेकिन मतगणना तब तक नहीं होगी जब तक कि अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री हटा दी गई है।

#WATCH | Delhi University Students' Union (DUSU) election taking place today. Visuals from outside Ramjas College. For day classes, voting will be held from 8.30 am to 1 pm while for the evening shift, it will be held from 3 pm to 7.30 pm.



Delhi HC yesterday allowed DU to… pic.twitter.com/ncf66vqNST