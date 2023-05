उत्तराखंड चार धाम यात्रा को रोका गया, केदारनाथ में लगातार हो रही है बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी

देहरादून: उत्तराखंड चार धाम यात्रा को 3 मई तक रोक दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर चार धाम यात्रा बुधवार, 3 मई के लिए रोक दी गई है।

Uttarakhand | In the wake of incessant snowfall and an orange alert in Kedarnath Dham, Yatra has been halted for tomorrow, May 3: Police pic.twitter.com/EZCnb2MkJ7