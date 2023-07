दिल्ली में अब अंतिम संस्कार का संकट खड़ा हुआ, सभी प्रमुख श्मशान घाट बंद, मेयर शैली ओबेरॉय ने दी ये सलाह

Highlights निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी, वजीराबाद और सराय काले खां स्थित श्मशान घाट बंद मेयर शैली ओबेरॉय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी वैकल्पिक श्मशान घाटों पर विचार करने की सलाह दी

नई दिल्ली: दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी, वजीराबाद और सराय काले खां स्थित श्मशान घाट बंद कर दिए गए हैं। मेयर शैली ओबेरॉय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए लोगों को वैकल्पिक श्मशान घाटों पर विचार करने की सलाह दी। न्होंने अन्य श्मशान स्थलों की एक सूची भी साझा की, जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए जा सकते हैं।

Due to floods in Delhi, crematoriums at Nigam Bodh Ghat, Geeta Colony, Wazirabad and Sarai Kale Khan are closed.



Citizens are advised to consider following alternative cremation grounds: pic.twitter.com/Yz1fq1sTy9