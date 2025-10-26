'नशे में धुत ड्राइवर होते हैं आतंकवादी': आंध्र प्रदेश बस हादसे के बाद हैदराबाद के पुलिस प्रमुख

हैदराबाद:आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में लगी भीषण आग में 20 लोगों की मौत के दो दिन बाद, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी.एस. सज्जनार ने बिना किसी संकोच के कहा कि नशे में धुत ड्राइवर "आतंकवादी" हैं और निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए उन्हें कोई दया नहीं मिलेगी।

सज्जनार का यह कड़ा संदेश हैदराबाद-बेंगलुरु निजी स्लीपर बस द्वारा एक बाइक को टक्कर मारने के बाद आया है, जो पहले ही एक अन्य दुर्घटना का शिकार हो चुकी थी। इस टक्कर में बाइक सवार शिव शंकर और बस में सवार 19 यात्रियों की मौत हो गई। अधिकारी ने यह भी कहा कि हादसे में मरने वाला बाइक सवार नशे में था और उसी के कारण यह दुर्घटना हुई।

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतें सड़कों पर "आतंकवादी कृत्य" से कम नहीं हैं और उन्होंने इस घटना को "लापरवाही का आपराधिक कृत्य" बताया। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा, "नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी होते हैं। बिल्कुल। नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी होते हैं और उनकी हरकतें हमारी सड़कों पर किसी आतंक से कम नहीं हैं। कुरनूल की भयावह बस दुर्घटना, जिसमें 20 निर्दोष लोगों की जान चली गई, सही मायनों में कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक रोके जा सकने वाला नरसंहार था, जो एक नशे में धुत बाइक सवार के लापरवाह और गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार के कारण हुआ। यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का एक आपराधिक कृत्य था जिसने कुछ ही सेकंड में पूरे परिवारों को तबाह कर दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "बाइक सवार, जिसकी पहचान बी शिव शंकर के रूप में हुई है, नशे में था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वह रात 2:24 बजे अपनी मोटरसाइकिल में ईंधन भर रहा था, और रात 2:39 बजे नियंत्रण खोने और भीषण टक्कर होने से कुछ मिनट पहले ही उसने यह कदम उठाया। नशे में गाड़ी चलाने के उसके फैसले ने अहंकार के एक पल को अकल्पनीय पैमाने की त्रासदी में बदल दिया।"

नशे में गाड़ी चलाने वालों को आतंकवादी कहने वाले अपने बयान पर अडिग सज्जनार ने कहा कि ऐसे लोग जीवन, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हैदराबाद पुलिस शहर में नशे में गाड़ी चलाने के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाती है।

पुलिस प्रमुख ने आगे कहा, "नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए हर व्यक्ति को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के लिए कोई रियायत, कोई छूट और कोई दया नहीं होगी। अब समय आ गया है कि हम, एक समाज के रूप में, नशे में गाड़ी चलाने को गलती कहना बंद करें। यह एक ऐसा अपराध है जो जीवन को तहस-नहस कर देता है और इसके लिए उचित दंड दिया जाना चाहिए।"

इस जानलेवा दुर्घटना का कारण क्या था?

शुक्रवार को, दुर्घटना से पहले लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कैमरे में कैद हुए बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। बाइक बस के नीचे घसीटती चली गई, जिससे बाइक का ईंधन टैंक फट गया और आग लग गई।

फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार, हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही निजी स्लीपर बस में कथित तौर पर लगभग 46 लाख रुपये मूल्य के 234 स्मार्टफोन थे, जिन्हें एक व्यापारी एक लॉजिस्टिक सेवा के माध्यम से ले जा रहा था। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के बाद उपकरणों के अंदर लगी लिथियम-आयन बैटरियाँ फट गईं, जिससे यात्री केबिन में आग तेज़ी से फैल गई।

प्रारंभिक जाँच में बस के आगे के हिस्से में ईंधन रिसाव की ओर इशारा किया गया है, जो बाइक के वाहन के नीचे फँस जाने के बाद आग पकड़ गया। परिणामस्वरूप निकली चिंगारियों और ईंधन के रिसाव से आग लग गई। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि गर्मी में एल्युमीनियम का फर्श पिघल गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

