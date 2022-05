आर्यन खान मामले में महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा, पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े पर होनी चाहिए कार्रवाई

Highlights गृहमंत्री ने कहा- आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए चार्जशीट से आर्यन खान का नाम हटा दिया गया मामले में कहा- अगर कोई किसी बेगुनाह को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए

मुंबई: क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। चार्जशीट में उनका नाम हटा दिया है। ऐसे में इस मामले की जांच कर रहे पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होते हैं।

शनिवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा, आर्यन खान पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया गया है। मुझे लगता है कि केंद्र ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है।

समीर वानखेड़े पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा, अगर कोई किसी बेगुनाह को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने जिस तरह से इस मामले को संभाला, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के मामले में सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है।

Drugs on cruise case | There was no truth in allegations against Aryan Khan, so his name has been removed from chargesheet. I think Centre has also taken cognizance of this matter & given info about action against the concerned officer: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patilpic.twitter.com/2Cf3BTTx7k