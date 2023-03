WATCH: डीआरडीओ ने ओडिशा तट से 'वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया

Highlights वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में उड़ान परीक्षण किए गए डीआरडीओ ने एलसीए तेजस के साथ पावर टेक ऑफ (पीटीओ) शाफ्ट का प्रथम उड़ान परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया

भुवनेश्वर: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मंगलवार को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (वीएसएचओआरएडीएस) मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए। उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में उड़ान परीक्षण किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ ग्राउंड-आधारित मैन-पोर्टेबल लॉन्चर से परीक्षण किए गए। इसने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया।

इससे पहले, डीआरडीओ ने एलसीए तेजस के साथ पावर टेक ऑफ (पीटीओ) शाफ्ट का प्रथम उड़ान परीक्षण भी सफलतापूर्वक किया था। पीटीओ विमान की महत्वपूर्ण हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है और इसे सीवीआरडीई द्वारा पेटेंट तकनीक के साथ डिजाइन और विकसित किया गया था।

इस महीने की शुरुआत में, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक सटीक स्ट्राइक टेस्ट सफलतापूर्वक किया था। एक जहाज ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की। मिसाइल का परीक्षण कोलकाता श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत से किया गया।

भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने एएनआई के हवाले से कहा, "ब्रह्मोस एयरोस्पेस मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है।" विशेष रूप से, ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक भारत-रूस संयुक्त उद्यम है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।

#WATCH | Flight test of DRDO-developed 'Very Short Range Air Defence System' conducted off the coast of Odisha. pic.twitter.com/mtnDoMaw2O