'अपनी हद पार मत करो': झारखंड हाईकोर्ट में बहस के दौरान वकील ने जज से कहा, VIDEO

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में एक वकील और न्यायाधीश के बीच तीखी बहस के बाद नाटकीय दृश्य उत्पन्न हो गए। यह घटना 16 अक्टूबर को रांची स्थित उच्च न्यायालय की कोर्ट संख्या 24 में हुई। वकील ने न्यायाधीश से "सीमा पार न करने" की अपील की। अदालत में हुई तीखी बहस के बाद हाईकोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वकील महेश तिवारी के खिलाफ अवमानना ​​का नोटिस जारी किया। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सुनवाई के दौरान, वकील ने न्यायमूर्ति राजेश कुमार द्वारा उनके खिलाफ की गई "सामान्य" टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

अदालती कार्यवाही के लाइव प्रसारण से हुई बहस का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में तिवारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "देश जल रहा है। देश न्यायपालिका के साथ जल रहा है।" जब जज ने उसे बीच में टोकते हुए उसकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, तो वकील ने आगे कहा, "मैं अपने तरीके से बहस करूँगा... किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो... हद मत पार करो।" दोनों के बीच बहस बढ़ने पर कोर्ट रूम में मौजूद दो अन्य वकीलों ने हस्तक्षेप किया।

Ranchi High Court: heated argument between Judge & Lawyer.



Now, Criminal contempt has been initiated against Advocate Mahesh Tiwari by full bench.



Adv Mahesh Tiwari: "I don't regret anything and everything I said was said in full conscious state".



pic.twitter.com/4p9CBh0iI6 — Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) October 17, 2025

जब एक अन्य वरिष्ठ वकील ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, तो न्यायाधीश ने उन्हें वकील के व्यवहार पर ध्यान देने को कहा। इस बहस के कुछ घंटों बाद, झारखंड हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया। मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने तिवारी को नोटिस जारी किया। कथित तौर पर वकील को तीन हफ़्ते के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है।

