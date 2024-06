Doda terror attacks: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जारी किया 4 आतंकियों का स्केच, किया इनाम का ऐलान, 7 सुरक्षाकर्मी घायल

Highlights मंगलवार को आतंकवादियों ने भद्रवाह के चटरगल्ला में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की। बुधवार को जिले के गंदोह इलाके में एक तलाशी दल पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत सात सुरक्षाकर्मी घायल हो गये। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि प्रत्येक आतंकवादी के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की भी घोषणा की गई है।

Doda terror attacks: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को डोडा जिले में दो हमलों में शामिल चार आतंकवादियों के स्केच जारी किए और उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 20 लाख रुपएका इनाम देने की घोषणा की। मंगलवार को आतंकवादियों ने भद्रवाह के चटरगल्ला में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की।

बुधवार को जिले के गंदोह इलाके में एक तलाशी दल पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत सात सुरक्षाकर्मी घायल हो गये। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भद्रवाह, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हैं और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।"

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि प्रत्येक आतंकवादी के बारे में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की भी घोषणा की गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी लोगों से इन आतंकवादियों की मौजूदगी और आवाजाही के बारे में जानकारी देने की अपील की।

बुधवार को अलग-अलग मुठभेड़ों में पांच सैनिक और दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जब आतंकवादियों के एक समूह ने डोडा के ऊपरी इलाकों में एक चेकपोस्ट पर हमला किया, और दूसरे ने घंटों बाद सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जो 26 घंटों में हुई तीन मुठभेड़ों में से दो को दर्शाता है, जिसने जम्मू को हिलाकर रख दिया है। और अशांत केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से सीमा पार आतंकवाद का केंद्र बनने वाले क्षेत्र में भय की लहर फैल गई।

J&K | Doda police release sketches of four terrorists who are roaming in the upper reaches of Bhaderwah, Thathri, and Gandoh and are involved in terror-related activities.



J&K police announce a cash reward of Rs. 5 lakhs for providing the information of each terrorist. pic.twitter.com/shR2WvIZVQ