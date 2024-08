Doda Encounter: डोडा के पटनीटॉप में 4 आतंकी मारे गए, सेना का कैप्टन शहीद

Doda Encounter:जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के पटनीटॉप में सेना ने चार आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सेना का एक कैप्टेन रैंक का अधिकारी भी शहीद हो गया है। आतंकियों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

जानकारी के अनुसार, कैप्टन डोडा के अस्सर के शिवगढ़ धार में अभियान का नेतृत्व कर रहे थे।अधिकारियों के हवाले से मुठभेड़ सुबह करीब साढ़े सात बजे घने जंगल वाले इलाके में शुरू हुई, जब संयुक्त टीम ने शिवगढ़-अस्सर बेल्ट में छिपे विदेशी आतंकवादियों के एक समूह को पकड़ने के लिए घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) शुरू किया था।

All Ranks of White Knight Corps salute the supreme sacrifice of Braveheart Captain Deepak Singh who succumbed to his injuries.



White Knight Corps offers its deepest condolences and stands firm with the bereaved family in this hour of grief. pic.twitter.com/TeAXKBYVK2