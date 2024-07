Doda encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अधिकारी समेत 4 जवान शहीद

Highlights घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत गंभीर बताई गई है। भारतीय सेना ने कहा कि अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में भेजा गया है और आखिरी रिपोर्ट आने तक ऑपरेशन जारी था। 10 आरआर के मेजर ब्रिजेश थापा गोलीबारी में मारे गए चार भारतीय सेना के जवानों में से एक थे।

जम्मू-कश्मीर के डोडा में सोमवार रात आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल एक अधिकारी सहित चार भारतीय सेना के जवानों की मौत हो गई। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों द्वारा शाम करीब 7:45 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरारबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई।

अधिकारियों ने कहा कि शुरुआत में 20 मिनट से अधिक समय तक चली गोलीबारी में अधिकारी सहित सेना के चार जवान और एक पुलिस कर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत गंभीर बताई गई है। भारतीय सेना ने कहा कि अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में भेजा गया है और आखिरी रिपोर्ट आने तक ऑपरेशन जारी था।

