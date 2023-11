Doda bus accident: 33 की मौत और 22 घायल, 300 फुट गहरी खाई में गिरी बस, डोडा में बड़ा हादसा, देखें वीडियो

Highlights जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने यह जानकारी दी। डोडा के अस्‍सर इलाके की घटना है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया।

Doda bus accident: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को यात्रियों को लेकर जा रही एक बस सड़क से फिसलकर करीब 300 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 33 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 22 लोग घायल हो गए। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने यह जानकारी दी।

#WATCH | At least five people died in a bus accident in Assar region of Doda in J&K. Injured shifted to District Hospital Kishtwar and GMC Doda. Details awaited. pic.twitter.com/E3WWXyhv5f — ANI (@ANI) November 15, 2023

डोडा के अस्‍सर इलाके की घटना है। आधिकारिक ने बताया कि बस संख्या जेके02सीएन-6555 की दुर्घटना में अब तक 33 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 22 अन्य घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 39 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना के तुरंत बाद, स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया।

#UPDATE | 25 bodies recovered so far, rescue operation going on: J&K Police https://t.co/QoVr82Dkyb — ANI (@ANI) November 15, 2023

अधिकारियों ने बताया कि बस की पंजीकरण संख्या जेके02सीएन-6555 है। यह बस बटोटे-किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रुंगल-अस्सार के पास सड़क से फिसल गई और 300 फुट नीचे खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और कुछ शव बरामद किये गये हैं।

