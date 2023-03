Watch: कश्मीर में गर्भवती महिला का हो रहा था डिलीवरी इतने में आया तेज भूकंप और फिर.....घटना का वीडियो हो रहा है वायरल

Highlights जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। यह डिलीवरी भूकंप के झटकों के बीच डॉक्टरों की मदद के कारण हुई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें ऑपरेशन थिएटर में भूकंप के झटके महसूस करते हुए देखे जा रहे है।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में भूंकप के दौरान एक बच्चे ने जन्म लिया है। दरअसल, जिले के एक अस्पताल के कुछ डॉक्टर एक महिला की डिलीवरी करवा रहे थे। इसी दौरान वहां भूकंप आ गया है और कमरे में पड़े सामान हिलने लगे। ऐसे में भूकंप का एहसास होते ही डॉक्टर वहां डटे रहे और महिला का ऑपरेशन करते रहे जिससे महिला ने बाद में बच्चे को जन्म देने में कामयाब रही है।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसे अनंतनाग जिले के सीएमओ के ट्विटर हैंडल द्वारा शेयर किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि भूकंप के आने के बाद कैसे डॉक्टर वहां डटे रहे और महिला का डिलीवरी करवाया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों द्वारा एक महिला की डिलीवरी कराई जा रही है। इसी बीच डॉक्टरों को यह एहसास होता है कि यहां भूकंप आ गया है और वे धार्मिक मंत्र पढ़ने लगते है। देखते ही देखते भूकंप की तीव्रता तेज होती है और ऑपरेशन थिएटर में रखे सामान भी हिलने लगे।

Emergency LSCS was going-on at SDH Bijbehara Anantnag during which strong tremors of Earthquake were felt.

Kudos to staff of SDH Bijbehara who conducted the LSCS smoothly & Thank God,everything is Alright.