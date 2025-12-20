Bihar: जिस डॉक्टर का नकाब नीतीश कुमार ने हटाया था, उसने शनिवार को नहीं ज्वॉइन की ड्यूटी
By रुस्तम राणा | Updated: December 20, 2025 22:24 IST2025-12-20T22:23:32+5:302025-12-20T22:24:29+5:30
पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नुसरत परवीन ने शनिवार शाम 7 बजे तक ड्यूटी जॉइन नहीं की और "उस दिन के लिए जॉइन करने का समय" खत्म हो गया था।
पटना: अधिकारियों ने बताया कि एक महिला डॉक्टर, जिसका नकाब इस हफ़्ते की शुरुआत में अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हटा दिया था, उसने शनिवार को ड्यूटी जॉइन नहीं की। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नुसरत परवीन ने शनिवार शाम 7 बजे तक ड्यूटी जॉइन नहीं की और "उस दिन के लिए जॉइन करने का समय" खत्म हो गया था।
उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया है कि जॉइन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर से आगे बढ़ा दी गई है। अब यह देखना होगा कि परवीन सोमवार को जॉइन करती हैं या नहीं।" सिंह ने यह नहीं बताया कि शामिल होने की नई डेडलाइन क्या है।
यह घटना, जिसका वीडियो क्लिप बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुआ है और जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई, जब आयुष डॉक्टर अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब वह महिला अपना लेटर लेने आई, तो कुमार ने उसका नकाब देखा, पूछा "यह क्या है?", और फिर घूंघट हटा दिया।
सिविल सर्जन को महिला डॉक्टर के जॉइनिंग में देरी के सही कारण के बारे में पता नहीं था, और अगर वह जॉइन करती भी है, तो भी उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि "उनका उससे या परिवार के सदस्यों से कोई संपर्क नहीं था।" पटना सदर के सबलपुर PHC में सर्जन विजय कुमार, जहां परवीन के जॉइन करने की उम्मीद थी, ने भी पुष्टि की कि महिला डॉक्टर ने ड्यूटी जॉइन नहीं की है।
उन्होंने कहा, "आज लगभग पांच-छह लोगों ने जॉइन किया है, और परवीन उनमें से नहीं है... उसका नाम लिस्ट में है, लेकिन हमें पटना में सिविल सर्जन ऑफिस से उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है।" सर्जन ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार, उम्मीदवारों को पटना में सिविल सर्जन ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा और फिर अपनी-अपनी वर्कप्लेस पर ज्वाइन करना होगा।
इस बीच, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने नकाब विवाद पर निराशा जताई। उन्होंने पूछा, "इस मामले में 'विवाद' शब्द सुनकर मुझे दुख होता है। क्या पिता और बेटी के बीच कोई विवाद हो सकता है?" पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "आप लोगों ने इसका क्या बना दिया है? यह आदमी (नीतीश कुमार) महिला स्टूडेंट्स को अपनी बेटियां मानता है।"
इससे पहले दिन में, गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GTCH) के प्रिंसिपल महफूज़ुर रहमान, जहां परवीन दूसरे साल की स्टूडेंट हैं, ने "इस खास मामले" में शनिवार के बाद डेडलाइन बढ़ाने का संकेत दिया था। रहमान ने कहा, "आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक जॉइन नहीं किया है, और उनके आगे के कदम के बारे में कोई अपडेट नहीं है।"
प्रिंसिपल ने कहा, "उनके परिवार ने कहा कि वे मीडिया कवरेज से बचना चाहते हैं, और महिला डॉक्टर इस बारे में फिर से सोचेंगी कि जॉइन करना है या नहीं।" रहमान ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि परिवार नाराज़गी की वजह से कोलकाता चला गया है, और कहा कि "उन्होंने खुद ऐसी झूठी खबरों को गलत बताया है"।
उन्होंने परवीन के पति के हवाले से कहा कि परिवार नीतीश कुमार या सरकार से नाराज़ नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि "परिवार मीडिया द्वारा मचाए गए हंगामे से निराश है।" प्रिंसिपल ने कहा कि परवीन आखिरी बार 17 या 18 दिसंबर को कॉलेज आई थी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परवीन के पास ड्यूटी जॉइन करने या आगे की पढ़ाई करने दोनों ऑप्शन हैं।