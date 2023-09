DMK Minister Udhayanidhi Stalin: 'सनातन धर्म मलेरिया-डेंगू की तरह है, केवल विरोध नहीं, बल्कि खत्म किया जाना चाहिए, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के पुत्र उदयनिधि के बिगड़े बोल!, देखें वीडियो

Highlights उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। लोगों से 2024 के संसदीय चुनावों में द्रमुक और उसके सहयोगियों को वोट देने की भी अपील की। मंत्री ने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस का राज्य में चुनावी गठबंधन है।

DMK Minister Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला किया है। कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है और इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए।

मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। "संतानम उन्मूलन सम्मेलन" में तमिलनाडु के मानव संसाधन एवं CE मंत्री पीके शेखरबाबू ने भी भाग लिया, जो हजारों प्राचीन हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करते हैं और हजारों को इकट्ठा करते हैं।

तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन कई दफा हिंदी के खिलाफ बोल चुके हैं। मंत्री ने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस का राज्य में चुनावी गठबंधन है। लोगों से 2024 के संसदीय चुनावों में द्रमुक और उसके सहयोगियों को वोट देने की भी अपील की।

स्टालिन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और तमिलनाडु को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के दायरे से छूट समेत राज्य के मुद्दों को उठाया था। उदयनिधि स्टालिन द्रमुक की युवा इकाई के सचिव भी हैं।

