'उत्तर भारत में लड़कियों को सिर्फ घर में रखा जाता है...', DMK नेता के बयान से मचा बवाल

By अंजली चौहान | Updated: January 14, 2026 12:51 IST2026-01-14T12:49:07+5:302026-01-14T12:51:20+5:30

DMK MP Dayanidhi Maran: मारन ने दावा किया कि उत्तरी राज्यों में कई जगहों पर लड़कियों को अक्सर शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित किया जाता है और उनसे घर पर रहकर घरेलू काम करने की अपेक्षा की जाती है।

DMK MP Dayanidhi Maran: तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने नेता के एक बयान ने उत्तर बनाम दक्षिण भारतीय महिलाओं पर डिबेट छेड़ दी है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं और तमिलनाडु की महिलाओं की तुलना करके एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। चेन्नई सेंट्रल से चार बार के सांसद मारन ने कहा है कि जहां तमिलनाडु में महिलाओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है, वहीं उत्तर भारत में उनकी समकक्षों से "किचन में काम करने" और "बच्चे पैदा करने" के लिए कहा जाता है।

क्वायद-ए-मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए मारन ने कहा, "हमारी लड़कियों को लैपटॉप के साथ कॉन्फिडेंट और प्राउड होना चाहिए, चाहे आप इंटरव्यू दें या पोस्टग्रेजुएशन करें। यह कॉन्फिडेंस तमिलनाडु में है जहां हम लड़कियों को पढ़ने और पढ़ने के लिए कहते हैं। वे उत्तर में क्या कहते हैं? लड़कियां? काम पर मत जाओ, घर पर रहो, किचन में रहो, बच्चा पैदा करो, यही तुम्हारा काम है।"

मारन ने कहा, "नहीं, यह तमिलनाडु है, एक द्रविड़ राज्य, कलैग्नार (पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि), अन्ना (पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई, और (मुख्यमंत्री) एमके स्टालिन की भूमि। यहां, आपकी प्रगति तमिलनाडु की प्रगति है। इसीलिए ग्लोबल कंपनियां चेन्नई आती हैं क्योंकि यहां हर कोई पढ़ा-लिखा है, न सिर्फ तमिल में, बल्कि अंग्रेजी में भी। वे नेतृत्व करते हैं। महिलाओं की प्रगति में सरकार अहम भूमिका निभाती है। हमें हमेशा आपका प्यार और समर्थन मिलेगा।"

DMK सांसद ने कहा कि तमिलनाडु भारत का सबसे अच्छा राज्य है और एमके स्टालिन देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इस कार्यक्रम में, उपमुख्यमंत्री और एमके स्टालिन के बेटे, उदयनिधि स्टालिन ने आज उलगम उंगल कैयिल योजना के तहत स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटे।

उन्होंने कहा, "आज, मुझे आप सभी स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटकर खुशी हो रही है। मैं आपको नए साल और पोंगल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अक्सर कहा जाता है कि जब लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी कर लेती हैं, तो वे समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हमें अपनी सभी छात्राओं पर गर्व है। इस शिक्षण संस्थान का एक समृद्ध इतिहास है। 1974 में, करुणानिधि ने इस कॉलेज का नाम क्वायद-ए-मिल्लत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन रखा, नई इमारतें खोलीं, और व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया।"

