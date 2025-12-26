बिहार में कुशवाहा की आरएलएम में फूट पड़ी, 3 विधायक भाजपा के संपर्क में

नई दिल्ली: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के यह घोषणा करने के कुछ दिनों बाद कि पार्टी और उसके संगठन का विस्तार न केवल बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा, एनडीए की सहयोगी आरएलएम में पार्टी के अहम पदों पर परिवार के सदस्यों को तरजीह देने को लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो गई है।

आरएलएम, जिसने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में लड़ी गई छह में से चार सीटों पर जीत हासिल की थी, अपने तीन विधायकों की नाराज़गी का सामना कर रही है, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा लिए गए कुछ "एकतरफ़ा फैसलों को आत्मघाती" बताया है। चौथे विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता हैं, जिन्होंने सासाराम से जीत हासिल की है।

चार में से तीन विधायकों का विरोध कुशवाहा के राज्यसभा में चुने जाने की संभावनाओं को भी खतरे में डाल सकता है। बिहार से राज्यसभा की छह सीटें अप्रैल 2026 में खाली हो रही हैं। पार्टी के तीन विधायक -- माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह -- कुशवाहा के अपने बेटे दीपक प्रकाश को कैबिनेट में जगह दिलाने के फैसले से नाराज़ हैं। वह न तो MLC हैं और न ही MLA। इससे पार्टी के दूसरे विधायकों में नाराज़गी है। अगर अब चार में से तीन विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, तो कुशवाहा की पार्टी अकेली पड़ जाएगी।

हाल ही में, RLM बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो की नाराज़गी भी सामने आई। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व के इरादों और नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने 12 दिसंबर को X पर पोस्ट किया, "जब नेतृत्व के इरादे अस्पष्ट हो जाते हैं, और नीतियां जनहित के बजाय स्वार्थ की ओर ज़्यादा झुकने लगती हैं, तो जनता को ज़्यादा समय तक धोखा नहीं दिया जा सकता।"

महतो मंत्री बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुशवाहा के बेटे को प्राथमिकता दिए जाने के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हुई। विद्रोह की खबरों को तब और बल मिला जब तीनों विधायकों ने पटना दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और बुधवार को कुशवाहा द्वारा दी गई "लिट्टी-चोखा" पार्टी में शामिल नहीं हुए। संयोग से, ये सभी 'बागी' विधायक दिल्ली में हैं।

खबरों के मुताबिक, ये विधायक कुशवाहा की कथित "वंशवादी राजनीति" से दूर BJP में अपना सुरक्षित भविष्य देख रहे हैं, जिससे बिहार NDA गठबंधन की स्थिति बदल सकती है। अगर बाकी तीन विधायक (माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह) पार्टी छोड़ देते हैं, तो इसे टेक्निकली पूरी पार्टी का विलय या बंटवारा माना जाएगा। इससे NDA के अंदर उपेंद्र कुशवाहा की मोलभाव करने की ताकत कम हो सकती है।

इस बीच, उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और किसी भी तरह की असहमति से इनकार किया। सासाराम में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और विधायकों के बारे में सवाल उठाना गलत है। उन्होंने पार्टी के अंदर किसी भी तरह की अनबन या असंतोष को साफ तौर पर खारिज कर दिया, हालांकि वह सवालों से बचते दिखे। जब उनसे पूछा गया कि विधायक पार्टी में क्यों नहीं आए, तो कुशवाहा ने कहा कि यह चर्चा करने लायक मुद्दा नहीं है। गुरुवार (25 दिसंबर, 2025) को RLM के बिजनेस सेल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता ने सात पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

