सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर अलग-थलग पड़े दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी ने जताई असहमति, भाजपा-आरएसएस पर कहा ये

जम्मू: मोदीकाल में भारतीय सेना द्वारा पाक कब्जे वाले कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के अपने बयान पर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के भीतर से समर्थन न मिलने के कारण वे अलग थलग पड़ गए हैं।

हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के 130वें दिन पत्रकारों के साथ बात करते हुए राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान को उनका निजी बयान बताते हुए कहा कि यह समय देशवासियों को भाजपा-आरएसएस द्वारा बनाए गए नफरत के माहौल के खिलाफ खड़े होने का है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को नगरोटा से दोमेल चौक के लिए रवाना हुई। आज यात्रा का 130वां दिन था। आज इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बालीवुड अभिनेत्री व नेता उर्मिला मातोंडकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सुरक्षा घेरा तोड़कर सेना के जवानों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कांटेदार तार के दूसरी तरफ खड़े जवानों से हाथ भी मिलाया।

कांग्रेस के शेड्यूल के तहत 25 जनवरी की सुबह 8 बजे यात्रा मैत्रा रामबन से शुरू होकर खोबाग में रुकेगी और दोपहर 2 बजे हरपुरा बनिहाल के लिए रवाना होना है। अधिकारियों का कहना था कि जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए समुचित सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बस मौसम का साथ मिलना बाकी है क्योंकि आज से दो दिनों के लिए प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है।

