पाकिस्तान से देश न संभले तो भारत में घर वापसी कर ले, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

By संदीप दाहिमा | Updated: October 4, 2025 14:48 IST2025-10-04T14:48:12+5:302025-10-04T14:48:18+5:30

Dhirendra Krishna Shastri on pakistan: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया है।

Dhirendra Krishna Shastri on pakistan: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा 'पाक अधिकृत जमीन लेकर रहेंगे', यही समय है ठीक समय है और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है। भगवान सब को सद्बुद्धि दे, हम वहां भी भगवान से शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे की अगर तुम से देश न संभले तो घर वापसी कर लो भारत में, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

