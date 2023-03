धर्मेंद्र प्रधान का नवीन पटनायक सरकार पर हमला, मंत्री नबा दास की हत्या को मुद्दा बनाते हुए बोले- "ओडिशा में न तो जनता सुरक्षित हैं और न ही नेता"

Highlights धर्मेंद्र प्रधान ने गृह प्रदेश ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पर बोला जबरदस्त हमला धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा की बीजू जनता दल सरकार पर लगाया जंगलराज का आरोप प्रधान ने कहा कि वहां ऐसी अराजकता है कि न तो आम लोग सुरक्षित हैं और न ही वहां के नेता

दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने गृह प्रदेश यानी ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को बीजू जनता दल की ओडिशा सरकार पर जंगलराज का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पर अराजकता का ऐसा माहौल है कि न तो आम लोग सुरक्षित हैं और न ही वहां के नेता।

केंद्रीय मंत्री प्रधान ने हाल ही में नवीन सरकार के मंत्री नबा दास की हत्या को मुद्दा बनाते हुए कहा कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल जिस तरह से सरकार चला रही है, वहां पर पूरी तरह से अराजक माहौल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान की इस टिप्पणी पर नवीन सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो केंद्रीय मंत्री ऐसा बयान देकर अपने गृह प्रदेश ओडिशा के शांतिप्रिय जनता का अपमान कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर नवीन सरकार को घेरते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "कानूनविहीन ओडिशा एक वास्तविकता है। सत्ता में रहने वाले लोगों ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चौपट कर दी है। मंत्री नबा दास की दिनदहाड़े हत्या के ठीक दो महीने के भीतर एक युवा की हत्या ने ओडिशा सरकार द्वारा लंबे समय से किये जा रहे कानूनी शासन के दावों को उजागर कर दिया है।"

Lawless Odisha is a reality. High-time people in power recognise the fault-lines in the law and order situation in the state.



Murder of young Samarth exactly within two months of the broad daylight killing of Minister Nabha Das exposes Odisha govt’s tall claims on rule of law. pic.twitter.com/HejM7h2gg1