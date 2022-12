हिमाचल प्रदेश में जारी मतगणना के बीच सामने आई देवेंद्र फड़नवीस संग राज्य के निर्दलीय उम्मीदवार की तस्वीर, जानें मामला

Highlights हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था। जानकारी के सनुसार, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद भाजपा सभी 21 निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में थी। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार दोपहर 1:30 बजे तक कांग्रेस 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि भाजपा 21 सीटों पर आगे है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरुआती रुझानों के अनुसार कांटे की टक्कर देखने को मिली। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार दोपहर 1:30 बजे तक कांग्रेस 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि भाजपा 21 सीटों पर आगे है। इस बीच रिपब्लिक टीवी ने भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वो हिमाचल के निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं।

स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं के बाद होशियार सिंह का कथित तौर पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। फड़नवीस के साथ उनकी तस्वीर ने स्पष्ट संकेत दिया कि पहाड़ी राज्य में निर्दलीय उम्मीदवार न केवल भाजपा के संपर्क में हैं, बल्कि पार्टी का समर्थन भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि भगवा पार्टी हिमाचल प्रदेश में चार निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में है।

#ResultsWithArnab | Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis meets with independent Himachal Pradesh candidate in Mumbai, even as Congress leads on 33 seats to BJP';s 31, as per latest ECI trends; Independents leading on 4. Tune in #LIVE here - https://t.co/HbKDYgrQFspic.twitter.com/pnWPGe1olW