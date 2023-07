तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन का आरोप- संसद में विपक्ष के नेता का माइक किया गया बंद, जानें क्या बोले जयराम रमेश

Highlights डेरेक ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का प्रत्येक सदस्य विरोध में संसद से बाहर चला गया। विपक्षी दल संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान मणिपुर मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) गठबंधन का प्रत्येक सदस्य विरोध में संसद से बाहर चला गया। विपक्षी दल संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान मणिपुर मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

This happened in Rajya Sabha today. THE MICROPHONE OF THE LEADER OF THE OPPOSITION WAS SWITCHED OFF. Every INDIA party walked out in protest



#PARLIAMENT Deep dark chamber — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) July 25, 2023

दोपहर में जब सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रश्नकाल की शुरुआत से ही हंगामा शुरू हो गया, कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के सदस्यों ने "मणिपुर, मणिपुर" के नारे लगाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने खड़गे को बोलने से रोका।

In the Rajya Sabha this afernoon, BJP MPs prevented Leader of the Opposition, @kharge-ji from speaking and raising INDIA’s demand for PM's statement in the House on Manipur and a discussion thereafter.



Repeated obstruction at the instigation of none other than the Leader of the… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 25, 2023

उन्होंने आगे कहा कि "सदन के नेता के अलावा किसी और के उकसावे पर बार-बार बाधा डालने और शोर-शराबे में विधेयकों को पारित करने की जिद के कारण इंडिया ब्लॉक से संबंधित सभी सांसदों ने बहिर्गमन किया।" शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के दौरान रोका और आखिरकार उनका माइक बंद कर दिया गया।

VIDEO | "Limits were crossed when Leader of the House (Rajya Sabha) and Chairman interrupted Leader of Opposition while he was speaking and eventually, his mic was turned off," says Shiv Sena (UBT) MP @priyankac19 during a joint opposition press conference in Parliament premises. pic.twitter.com/jTVXK9CVA7 — Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2023

खड़गे ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया था और कहा था कि 50 से अधिक सदस्यों ने नियम 267 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है।

पीटीआई के अनुसार, खड़गे ने कहा, "जब इतने सारे लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं तो वे बात करने को तैयार क्यों नहीं हैं? मोदी 'साहब' यहां आकर स्थिति क्यों नहीं समझाते? बाहर तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, लेकिन सदन में वो मणिपुर के बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं।"

.@narendramodi जी,



आपको North East पर Act EAST Policy नहीं दिख रही, पर आपको EAST India Company दिख रही है !



इस INDIA ने ही अंग्रेज़ों की East India Company को हराया था।



इस INDIA ने ही Indian Mujahideen को भी हराया था।



आप मणिपुर में हो रही बर्बरता व भयावह हिंसा पर संसद में कब… pic.twitter.com/BKN9IlsMZ4 — Mallikarjun Kharge (@kharge) July 25, 2023

खड़गे भाजपा संसदीय दल की एक महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जहां उन्होंने भारत गठबंधन की आलोचना की और कहा कि केवल 'इंडिया' शब्द का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत का इस्तेमाल किया था और भारत का नाम भी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर था।

Web Title: Derek O'Brien alleges Leader of Opposition’s mic switched off in Parliament