Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह एक बार फिर आया जेल से बाहर, 21 दिन की मिली पैरोल

Highlights राम रहीम को एक बार फिर मिली 21 दिन की फरलो हरियाणा की रोहतक जेल से सीधे उसका काफिला यूपी के बागपत पहुंचा इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया, जिसमें पैरोल देने का आरोप था

Ram Rahim News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप के आरोप में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह को सुनारिया जेल से 21 दिन की पैरोल मिल गई है। मंगलवार को हरियाणा की रोहतक जेल से बाहर आएंगे। आश्रम में अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को कथित तौर पर सुबह 6:30 बजे रिहा कर दिया गया और आश्रम से दो गाड़ियां उसे लेने आईं। सामने आए वीडियो के अनुसार इस दौरान उनके डेरा के यूपी में स्थित बागपत आश्रम में बाबा का काफिला पहुंच गया है।

Rohtak , Haryana: Gurmeet Ram Rahim was released on a 21-day parole from Sunaria Jail. He left under police protection and will celebrate his birthday with followers at the Barnawa Ashram in Baghpat on August 15 pic.twitter.com/qSSP20CiaP

एक गाड़ी में हनीप्रीत के अलावा ड्राइवर राजा और सीपी अरोड़ा, जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर प्रीतम, एडवोकेट हर्ष अरोड़ा और डॉक्टर पीआर नैन थे। पुलिस सुरक्षा में राम रहीम को हरियाणा की रोहतक जेल से यूपी लाया गया है।

▪️Look this how BJP Govts treats a serial Rapist Ram rahim, if they can fetch vote for them.



▪️No Bulldozer for him, his accounts are not seized.



▪️He enjoying like a king even after Conviction.



▪️This same BJP shedding Crocodlie tears in WB rape case.pic.twitter.com/jvk8qcGTwK