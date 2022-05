हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने छात्र को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल, बच्चे के पिता का रिएक्शन आया सामने

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2022 07:01 AM

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने विवाद बढ़ने के बाद सफाई मेंऔऐ कहा कि कांग्रेसी नेता मुद्दाविहीन होने के चलते उनकी छवि खराब करने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं।

