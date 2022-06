झारखंड: देवघर अदालत परिसर में गोलीबारी को लेकर राज्य सरकार को उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार, हत्याकांड पर मांगी रिपोर्ट

Highlights 18 जून को मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद लोग देवघर दीवानी अदालत परिसर में घुसे और एक गिरफ्तार व्यक्ति की हत्या कर दी हमलवार मौके से आसानी से भागने में सफल रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से झारखंड उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी है

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल में देवघर दीवानी अदालत परिसर में हुई गोलीबारी से जुड़े एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का जिक्र करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से बुधवार को रिपोर्ट मांगी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने स्वत: संज्ञान वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं और राज्य का ‘क्राइम ग्राफ’ (अपराधों की संख्या) बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पीठ ने देवघर दीवानी अदालत की सुरक्षा ऑडिट का निर्देश दिया ताकि परिसर में हुई हत्या का कारण रहे चूक का पता चल सके।

Jharkhand HC on Wednesday while taking suo moto cognizance of a letter by Dist & Session Judge, Deoghar over killing of a criminal in a court's premises observed- law & order deteriorating in state; ordered security audit of Deoghar court premises; seeks report from (state) govt