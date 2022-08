ट्विन टावर को गिराए जाने से निकलेगा धूल का गुबार, नोएडा अथॉरिटी ने बताया क्या है प्रदूषण से निपटने की योजना

Highlights नोएडा अथॉरिटी ने बनाया है धूल से निपटने का प्लान ट्विन टावर को गिराए जाने से करीब 28 हजार मीट्रिक टन मलबा निकलेगा आने वाले कई दिनों तक इलाक़े में पानी का छिड़काव किया जाएगा

नोएडा: नोएडा के सेक्टर 93ए में सुपरटेक ट्विन टावरों को ध्वस्त करने बाद आवासीय परिसरों के निकट धूल से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने खास तैयारी की है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ट्वीट कर ध्वस्तीकरण के बाद उड़ने वाली धूल से निपटने का प्लान बताया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने बताया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के बाद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और पेड़ पौधों की धुलाई के लिए वाटर टैंकर्स, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

22 Smog guns installed in various locations around the Twin Towers Demolition site in Sector 93 A. These smog guns will help in reducing dust in the nearby areas post demolition.#TwintowersDemolitionpic.twitter.com/giVgerNXH0