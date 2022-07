अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Highlights जुबैर के वकील का आरोप कोर्ट ने आदेश सुनाने से पहले उसे लीक कर दिया मोहम्मद जुबैर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली: अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शनिवार को कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

दिल्ली पुलिस आज जुबैर को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पुलिस मामले की जांच के दौरान उसका मोबाइल फोन जब्त करने और एक हार्ड डिस्क बरामद करने के बाद उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी। सुनवाई के बाद, जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाते हुए अदालत ने आदेश सुनाने से पहले ही उसे लीक कर दिया था।

#MohammadZubair’s lawyer Soutik Banerjee alleges contempt of court that the order was leaked before the court resembled to even pronounce order in the matter



Alleges #DelhiPolice of leaking the order to media even before it was typed pic.twitter.com/0WT6tUCrBM