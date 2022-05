अगले दो दिन दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य है तापमान: IMD

Highlights आरके जेनामणि ने बताया कि अगले पांच दिनों में कोई लू की स्थिति नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय है और वहां बारिश का कारण बनेगा।

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने शुक्रवार को बताया कि बारिश की वजह से भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य और सामान्य से नीचे है। अगले पांच दिनों में कोई लू की स्थिति नहीं होगी। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय है और वहां बारिश का कारण बनेगा। दिल्ली में अगले दो दिन बादल छाए रहेंगे।

Due to rainfall, temperatures are below normal & normal in most parts of India. There'll be no heatwave condition in next 5 days. Western disturbance is active in western himalyan region & will cause rains there. Delhi will have cloudy conditions for next 2 days: RK Jenamani, IMD pic.twitter.com/mlW1xp5rYI — ANI (@ANI) May 27, 2022

यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में केरल तट और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में बादलों की उपस्थिति बढ़ गई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। केरल में मानसून की शुरुआत दो-तीन दिनों में होने की संभावना है।

Southwest monsoon has advanced into more parts of south Arabian sea & parts of Lakshadweep. In last 24 hrs, presence of clouds have increased over Kerala coast & southeast Arabian sea:RK Jenamani, IMD on #Monsoonpic.twitter.com/KGnpxq2WHA — ANI (@ANI) May 27, 2022

Conditions are favourable for further advancement of southwest monsoon. Onset of monsoon over Kerala is likely to be in 2-3 days: RK Jenamani, IMD on #Monsoonpic.twitter.com/cgBtViuhSF — ANI (@ANI) May 27, 2022

इसके अलावा हिमाचार प्रदेश में भी शुक्रवार को 24 घंटे की राहत के बाद शनिवार से अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलने की संभावना है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में 28 मई से 30 मई तक बारिश के अलावा आंधी-तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है।

