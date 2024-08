Delhi Weather update: राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत, कई सड़कों पर भरा पानी, देखें वीडियो

Highlights अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 36 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने से दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया। भारी बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर जाने की खबर है।

Delhi Weather update: मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने से दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया। भारी बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर जाने की खबर है। बारिश का ताजा दौर सोमवार को गर्मी और उमस के बाद आया है।

#WATCH | Rain lashes parts of National Capital, Delhi. (Visuals from Veer Bhumi) pic.twitter.com/9jBbDNc63h

मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से एक डिग्री अधिक है। इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आर्द्रता का स्तर 87 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच रहा।

#WATCH | Parts of Delhi witnessed waterlogging following rainfall.



(Visuals from ITO) pic.twitter.com/9opx0tmCCG