Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा और धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश, चिलचिलाती गर्मी से राहत, पंजाब, हरियाणा में भी तापमान में गिरावट

Highlights पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात भर बारिश होने से तापमान गिर गया है। चंडीगढ़ में बुधवार तड़के भी बारिश हुई थी। तेज हवाएं और धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश हुई।

Delhi Weather: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार को तेज हवाएं और धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश हुई। दिल्ली-एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। 25 मई को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है।

#WATCH | Rain lashes parts of Delhi. Visuals from Moti Bagh. pic.twitter.com/i6phdqCL0R

पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात भर बारिश होने से तापमान गिर गया है। यहां मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट, मोहाली, एसबीएस नगर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, अंबाला, नारनौल, रोहतक, यमुनानगर, पंचकूला समेत अन्य स्थानों पर बुधवार रात को बारिश हुई। दोनों राज्यों तथा चंडीगढ़ में बुधवार तड़के भी बारिश हुई थी।

#WATCH | Rain lashes parts of Delhi with gusty winds prevailing in the national capital.



Visuals from Rajaji Marg pic.twitter.com/3Tg3541Hin