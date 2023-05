Delhi Weather: दिल्ली में गर्मी ने किया बुरा हाल, नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज, घरों में दुबके लोग!, हीटवेव चेतावनी जारी

Highlights आयानगर में 44.4 डिग्री सेल्सियस और पालम में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नरेला और पीतमपुरा में क्रमश: 45.3 डिग्री सेल्सियस और 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है।

Delhi Weather: उत्तर भारत में गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हीटवेव चेतावनी जारी किया है। दिल्ली के नजफगढ़ में आज सबसे अधिक अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि नरेला और पीतमपुरा में क्रमश: 45.3 डिग्री सेल्सियस और 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आयानगर में 44.4 डिग्री सेल्सियस और पालम में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आईएमडी ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति कम होने की संभावना है।

Delhi's Najafgarh recorded the highest maximum temperature of 46.2°C today while Narela and Pitampura recorded 45.3°C and 45.8°C respectively. Ayanagar recorded 44.4°C and Palam recorded 44.2°C: IMD pic.twitter.com/ui4s5R6rwt