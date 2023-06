Delhi Weather: मई महीने में सबसे ज्यादा ठंडी रही दिल्ली, टूटा 36 सालों का रिकॉर्ड

Highlights दिल्ली में मई का महीना सबसे ठंडा दर्ज किया गया 36 सालों का रिकॉर्ड इस साल टूटा मई में दिल्ली में तापमान में काफी गिरावट देखी गई

नई दिल्ली: गर्मी के महीने मई में चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोगों के लिए साल 2023 का मई महीना बहुत यादगार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में 36 साल में सबसे ठंडा मई रिकॉर्ड किया गया, इस बार अधिक बारिश के कारण औसत अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

बुधवार, 31 मई को ही राजधानी में तड़के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूरी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की।

Delhi records coolest May in 36 years due to excess rainfall



