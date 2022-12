घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, दृश्यता खराब, 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान

Highlights आईएमडी ने कहा है कि 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। घने कोहरे की स्थिति के कारण दृश्यता कम होने से सुबह यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में मंगलवार को एक्यूआई 300 से अधिक दर्ज किया गया।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग ने कल तक दिल्ली में घने से बेहद घने कोहरे की स्थिति का अनुमान जताया है। अगले 5 दिनों के लिए कोहरे के पूर्वानुमान में, आईएमडी ने कहा है कि 27 और 28 दिसंबर को दिल्ली के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है।

इसके बाद कोहरे की तीव्रता और फैलाव कम होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम राजस्थान जैसे राज्यों में भी घने कोहरे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान घने कोहरे की स्थिति रहेगी।

Amid cold wave prevailing in parts of northern India, Palam in Delhi recorded a minimum temperature of 7.0°C while Safdarjung recorded a minimum temperature of 7.8°C said IMD.#ColdWave