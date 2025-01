Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: बीजेपी को बड़ी राहत, महाराष्ट्र में सहयोगी दल शिवसेना ने किया समर्थन, एकनाथ शिंदे ने जेपी नड्डा को लिखा समर्थन पत्र

Highlights शिवसेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से समर्थन देने का फैसला किया है। शिवसेना की दिल्ली इकाई को भाजपा की प्रदेश इकाई के साथ जुड़ने और चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है। नेतृत्व में पार्टी बाल ठाकरे द्वारा समर्थित ‘‘हिंदुत्व की विचारधारा की मशाल वाहक’’ रही है।

Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE: दिल्ली विधानसभा चुनाव में परंपरागत रूप से अपने उम्मीदवार उतारती रही शिवसेना ने इस बार अपनी सहयोगी भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। शिवसेना ने मंगलवार को भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा को अपने नेता एकनाथ शिंदे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा गया समर्थन पत्र सौंपा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘शिवसेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से समर्थन देने का फैसला किया है।

