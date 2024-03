Delhi Police Green Corridor: जिंदगी के लिए 'जिंदा लिवर', दिल्ली एयरपोर्ट से 18 मिनट में ऐसे पहुंचा

Highlights लीवर के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर 18 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट से द्वारका के एक प्राइवेट अस्पताल तक लीवर पहुंचाया 2023 में ट्रैफिक पुलिस ने 24 कॉरिडोर बनाए थे, इस साल 8 पहुंची संख्या

Delhi Police Green Corridor:दिल्ली ट्राफिक पुलिस ने मंगलवार को ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर 18 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट से द्वारका के एक प्राइवेट अस्पताल तक लीवर पहुंचाया। बताते चले कि साल 2023 में ट्रैफिक पुलिस ने 24 कॉरिडोर बनाए थे, इस साल अब तक 8 कॉरिडोर बनाए।

On 19.03.2024, Delhi Traffic Police created a Green Corridor to facilitate transportation of human liver from IGI Airport to Aakash Healthcare Super Speciality Hospital, Dwarka. 35 traffic personnel helped cover 16 kilometres in just 18 minutes. #DelhiPoliceCarespic.twitter.com/wf89csZJAe