Delhi Traffic Fine: दिल्ली में वाहन चालक ध्यान दें, प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर भरना पड़ सकता है 10000 रुपया जुर्माना!, क्या है कारण

नई दिल्लीः दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित किया है। आपको 10000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। नो हार्न जोन में गलती की तो 2000 रुयपे देना पड़ेगा!

उसने ट्वीट किया है, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी। दिल्ली में शोर नहीं।’’ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

Starting today, #DelhiTrafficPolice shall be penalising those who use pressure horns and modified silencers in their vehicles.#DelhiMeinShorNahipic.twitter.com/5z7ZrYaCat