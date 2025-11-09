Delhi Traffic Alert: सेंट्रल दिल्ली में आज कई रास्ते बंद, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी; चेक करें डायवर्जन

Delhi Traffic Alert: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी लागू की है। सप्ताहांत में दो अलग-अलग कार्यक्रमों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित वॉकथॉन और पंचकुइयां-बांग्ला साहिब रोड पर जल निकासी सुधार कार्य के कारण यातायात प्रतिबंधों को लागू किया गया है।

शनिवार को जारी एक एडवाइजरी में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए रविवार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक नई दिल्ली क्षेत्र के कुछ हिस्सों में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

एडवाइजरी के अनुसार, तिलक मार्ग, सी-हेक्सागन, मथुरा रोड, पुराना किला रोड और आसपास के कई हिस्सों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसमें कहा गया है कि डब्ल्यू-पॉइंट से तिलक मार्ग क्रॉसिंग और सी-हेक्सागन, और मथुरा रोड से सी-हेक्सागन की ओर डायवर्जन किया जाएगा।

एडवाइजरी में कहा गया है, "कार्यक्रम के दौरान तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, तिलक मार्ग क्रॉसिंग और सी-हेक्सागन पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी।"

इन सड़कों पर खड़े पाए जाने वाले वाहनों को टो कर लिया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि टो किए गए वाहनों को भैरों मंदिर के सामने ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा।

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि धौला कुआं की ओर जाने वाले यात्री वंदे मातरम मार्ग और मदर टेरेसा क्रीसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाहन चालकों से सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग, अशोक रोड, शाहजहाँ रोड, पुराना किला रोड और ज़ाकिर हुसैन रोड जैसी सड़कों से बचने का आग्रह किया गया है।

इसमें कहा गया है कि भैरों मार्ग पर भैरों मंदिर और कर्तव्य पथ पर पी-1 पार्किंग स्थल पर पार्किंग उपलब्ध होगी।

पुलिस ने यात्रियों, खासकर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों या हवाई अड्डों की यात्रा करने वालों को, अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है, "आम जनता और वाहन चालकों को धैर्य रखने, यातायात नियमों का पालन करने और चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।"

इस बीच, पंचकुइयां-बांग्ला साहिब रोड पर यू-ड्रेन के निर्माण के संबंध में एक और यातायात एडवाइजरी जारी की गई।

लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे जल निकासी सुधार कार्य के कारण शनिवार रात 11 बजे से रविवार तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

परामर्श में कहा गया है कि आउटर सीसी पंचकुइयां रोड और पंचकुइयां रोड के बीच एक या दोनों कैरिजवे पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

परामर्श में कहा गया है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, पंचकुइयां रोड, बंगला साहिब रोड, आरके आश्रम मार्ग और मंदिर मार्ग के चौराहों पर यातायात को नियंत्रित या डायवर्ट किया जाएगा।

परामर्श में कहा गया है, "आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त सड़कों से बचें और भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।"

आईजीआई हवाई अड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी जाने वाले यात्रियों को मार्ग में संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से घटनास्थल पर तैनात कर्मियों के साथ सहयोग करने, सड़क अनुशासन का पालन करने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है।

