Delhi Traffic Advisory: पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर जाने की मनाही; चेक करें

Delhi Traffic Advisory:दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को देखते हुए 5 दिसंबर, शुक्रवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

ट्रैफिक एडवाइजरी के तहत, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बचने वाले रास्तों के साथ-साथ इस्तेमाल किए जाने वाले वैकल्पिक रास्तों की भी घोषणा की है। ITO चौक, BSZ मार्ग, दिल्ली गेट, JLN मार्ग और राजघाट क्रॉसिंग सहित प्रमुख इलाकों के आसपास प्रतिबंध और डायवर्जन की घोषणा की गई।

एडवाइजरी के अनुसार, 5 दिसंबर को ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक प्रतिबंध

मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड पर सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक किसी भी वाहन को पार्क करने या रोकने की अनुमति नहीं होगी।

पार्क किए गए वाहन पाए जाने पर उन्हें टो कर लिया जाएगा। टो किए गए वाहनों को ट्रैफिक पिट काली बाड़ी मंदिर मार्ग और भैरों मंदिर के सामने रखा जाएगा।

वंदेमातरम मार्ग से साइमन बोलिवर मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सैन मार्टिन से मानस क्रॉसिंग, सैन मार्टिन से ABHM क्रॉसिंग, सैन मार्टिन से अभय क्रॉसिंग, सुनहरी मस्जिद और रेल भवन के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा।

यात्रियों को सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड से बचने की भी सलाह दी गई है।

यात्री जिन वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें DDU मार्ग, आसफ अली रोड, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड और रफी मार्ग शामिल हैं।

सुबह 11:00 बजे से 12:30 बजे तक प्रतिबंध

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने निर्देश दिया है कि जनपथ रोड, R/A विंडसर प्लेस, फिरोज शाह रोड, R/A मंडी हाउस, सिकंदरा रोड और W-पॉइंट पर कोई पार्किंग या रुकने की अनुमति नहीं होगी।

यहां पार्क किए गए वाहन पाए जाने पर उन्हें टो कर लिया जाएगा और ट्रैफिक पिट काली बाड़ी मंदिर मार्ग और भैरों मंदिर के सामने, ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा। इस दौरान ट्रैफिक डायवर्जन जनपथ टॉल्स्टॉय मार्ग, टॉल्स्टॉय केजी मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर और बाराखंभा रोड पर होगा।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, जिन रास्तों से बचना है उनमें जनपथ टॉल्स्टॉय मार्ग, टॉल्स्टॉय केजी मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, बाराखंभा रोड, फिरोज शाह रोड, सिकंदरा रोड, जनपथ रोड और अन्य शामिल हैं। वैकल्पिक रास्तों में डीडीयू मार्ग, आसफ अली रोड, मौलाना आज़ाद रोड, रफी मार्ग, के कामराज मार्ग आदि शामिल हैं।

दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक प्रतिबंध

दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, जनपथ रोड, विंडसर प्लेस, फिरोज शाह रोड, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड और भैरों मार्ग पर किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि यहां पार्क की गई गाड़ियों को टो कर लिया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। टो की गई गाड़ियों को ट्रैफिक पिट काली बाड़ी मंदिर मार्ग और भैरों मंदिर के सामने, ट्रैफिक पिट में रखा जाएगा।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत पहुंचे और नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। शुक्रवार को, पुतिन सुबह 11:00 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित एक औपचारिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद वे लगभग 11:30 बजे राजघाट जाएंगे।



