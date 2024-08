Delhi Traffic Advisory: भारी बारिश ने रोकी दिल्ली की रफ्तार, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; देखें यहां

Delhi Rains Live Updates: देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन बारिश ने ही लोगों का हाल बुरा कर दिया। बुधवार रात भारी बारिश के बाद दिल्ली में जगह-जगह जलभराव हो गया। सड़कों पर दूर तक केवल पानी और जाम नजर आया। देर रात तक सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा जिसमें राहगीर फंसे रहे।

दिल्ली के लगभग हर इलाके में स्थिति ऐसी ही दिखाई दी जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

- दिल्ली यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि मूलचंद से चिराग दिल्ली और अणुव्रत मार्ग पर दोनों दिशाओं में काफी पानी जमा होने के कारण यातायात में काफी भीड़भाड़ है। सावित्री फ्लाईओवर के नीचे जलभराव के कारण चिराग दिल्ली से नेहरू प्लेस की ओर जाने वाले आउटर रिंग रोड पर यातायात बाधित हुआ।

- चट्टा रेल चौक पर भी यातायात बाधित रहा, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग का मुख्य मार्ग प्रभावित हुआ। भीड़भाड़ को दूर करने के लिए, चट्टा रेल यातायात सिग्नल और लोथियन रोड से यातायात को पुनर्निर्देशित किया गया।

Traffic Alert Traffic is affected in the carriageway from Moolchand towards Chirag Delhi due to water logging at Chirag Delhi. Kindly plan your journey accordingly. pic.twitter.com/NcxNiH4qI7

- एनएस मार्ग से आईएसबीटी कश्मीरी गेट की ओर जाने वाले वाहनों को कोडिया पुल और मोरी गेट बुलेवार्ड रोड सहित वैकल्पिक मार्गों से जाने की सलाह दी गई।

- मिंटो रोड पर कनॉट प्लेस से आने वाले वाहनों को आउटर सर्किल कनॉट प्लेस, बाराखंभा रोड से रणजीत सिंह फ्लाईओवर के रास्ते तुर्कमान गेट/कमला मार्केट की ओर मोड़ा जा सकता है।

- कनॉट प्लेस और कमला नगर, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के पास से सोशल मीडिया पर सामने आई दृश्य रिपोर्ट में जलभराव की स्थिति को उजागर किया गया है, जिसमें सड़कों को उथले तालाबों में बदल दिया गया है। बारिश के कारण लुटियन दिल्ली, कश्मीरी गेट और राजिंदर नगर समेत कई इलाके जलमग्न हो गए हैं।

मूसलाधार बारिश के कारण मौसम विभाग ने राष्ट्रीय फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन में दिल्ली को "चिंता के क्षेत्रों" की सूची में शामिल किया। आईएमडी ने लोगों को घर के अंदर रहने, खिड़कियों और दरवाजों को सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी।

#WATCH | Delhi | Water is being pumped out as it enters the building of the Institute of Town Planners India. Delhi received heavy rainfall and the national capital is witnessing waterlogging issues at several places. pic.twitter.com/A1k38YKvLm