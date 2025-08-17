Delhi: संडे के दिन घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी, पीएम मोदी के हाईवे उद्घाटन के लिए बंद रहेंगे ये रूट

By अंजली चौहान | Updated: August 17, 2025 07:42 IST2025-08-17T07:40:41+5:302025-08-17T07:42:58+5:30

Delhi:PM मोदी 17 अगस्त को दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

Delhi traffic advisory Check before leaving home on Sunday these routes will be closed for PM Modi highway inauguration | Delhi: संडे के दिन घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी, पीएम मोदी के हाईवे उद्घाटन के लिए बंद रहेंगे ये रूट

Delhi: संडे के दिन घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी, पीएम मोदी के हाईवे उद्घाटन के लिए बंद रहेंगे ये रूट

Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रोहिणी में लगभग 11,000 करोड़ रुपये की दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। रविवार, 17 अगस्त के दिन इस उद्घाटन समारोह को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली यातायात पुलिस ने एक्स पर पोस्ट की गई एक एडवाइजरी में यात्रियों से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच टिकरी बॉर्डर, जो कि पीरागढ़ी और रोहिणी क्षेत्र है, की सड़कों पर जाने से बचने को कहा गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के कारण वाहनों का आवागमन प्रभावित होगा।

दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि शहरी विस्तार रोड-II (UER-II), पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक रोहतक रोड और टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी तक रोहतक रोड और उससे जुड़ी सभी सड़कें दिन भर बंद रहेंगी।

पोस्ट में आगे कहा गया है कि भगवान महावीर रोड और आसपास की सड़कें, जिनमें बवाना रोड, कंझावला रोड, कंझावला लिंक रोड और बादशाह दहिया मार्ग शामिल हैं, भी इस कार्यक्रम के कारण प्रभावित होंगी।

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि "टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी और वापस रोहतक रोड पर व्यावसायिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी।"

इसमें व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग बिंदु भी दिए गए हैं, जिनमें टिकरी बॉर्डर, घेवरा मोड़, मुंडका रेड लाइट, नांगलोई चौक, बक्करवाला मोड़, बहादुरगढ़ फ्लाईओवर टोल के नीचे झारोदा रोड और बहादुरगढ़ फ्लाईओवर के नीचे झारोदा नाला से यूईआर-2 तक शामिल हैं।

रोहिणी के लिए, परामर्श में कहा गया है कि रिंग रोड से आने वाले और उस क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों की अनुमति नहीं होगी। यहाँ अलग-अलग बिंदुओं में मधुबन चौक, आउटर रिंग रोड-के.एन. काटजू मार्ग क्रॉसिंग, आउटर रिंग रोड-रोहिणी जेल रोड क्रॉसिंग, दीपाली चौक, जयपुर गोल्डन अस्पताल क्रॉसिंग और महादेव चौक शामिल हैं।

टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी जाने वालों के लिए, पुलिस ने रोहतक रोड से बचने और पीरागढ़ी पहुँचने के लिए झारोदा-नजफगढ़-नांगलोई रोड से वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी है।

रोहिणी के स्थानीय निवासियों को के.एन. काटजू मार्ग, रोहिणी जेल मार्ग और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। परामर्श में यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का भी आग्रह किया गया है।

परामर्श में कहा गया है, "इस आयोजन के मद्देनजर, यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए अपने मार्गों की पहले से योजना बनानी चाहिए और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करना चाहिए। टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी और पीरागढ़ी से रोहतक रोड पर या रोहिणी से रोहतक की ओर जाने वाले लोग 17 अगस्त को मेट्रो का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग-II के अलीपुर-दिचाओं कलां खंड का उद्घाटन करेंगे। लगभग ₹11,000 करोड़ की लागत से विकसित इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने, यात्रा के समय में कमी आने और भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है।

Web Title: Delhi traffic advisory Check before leaving home on Sunday these routes will be closed for PM Modi highway inauguration

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiDelhi Traffic Policedelhidelhi policeनरेंद्र मोदीदिल्लीदिल्ली पुलिस