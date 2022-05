दिल्ली: IAS ऑफिसर कुत्ते के साथ टहल सकें, इसलिए खाली करवा लिया जाता है स्टेडियम, एथलीट और कोचों ने लगाए आरोप

By विशाल कुमार | Published: May 26, 2022 07:28 AM

एक कोच ने कहा कि हम पहले रात 8-8.30 बजे तक रोशनी में ट्रेनिंग करते थे। लेकिन अब हमें शाम 7 बजे तक मैदान छोड़ने को कहा जाता है ताकि अधिकारी अपने कुत्ते को टहला सकें। हमारा प्रशिक्षण और अभ्यास दिनचर्या बाधित हो गया है।

दिल्ली: IAS ऑफिसर कुत्ते के साथ टहल सकें, इसलिए खाली करवा लिया जाता है स्टेडियम, एथलीट और कोचों ने लगाए आरोप