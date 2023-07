दिल्लीः भजनपुरा में सड़क से हटाए गए मंदिर और मजार, तोड़ने से पहले डीसीपी ने जोड़े हाथ, मंत्री आतिशी ने एलजी को घेरा

Highlights भजनपुरा में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत एक मंदिर और एक मजार को हटाया गया। शांति व्यवस्था को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी के भजनपुरा इलाके में पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत यहां सड़क पर स्थित हनुमान मंदिर और एक मजार को रविवार सुबह हटा दिया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच दोनों धार्मिक स्थलों को हटान की कार्रवाई की गई।

मंदिर गिराने से पहले एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी ने पूजारी के साथ पूजा-अर्चना और आरती की। फिर भगवान की मूर्तियों को सम्मान के साथ हटाया गया। उसके बाद मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई।

#WATCH | An anti-encroachment drive is being carried out by the PWD in Delhi's Bhajanpura area to remove a Hanuman temple and Mazar (Drone visuals source: Delhi Police) pic.twitter.com/3j95PD7Sut

मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एलजी कa टैग करते हुए एक ट्वीट किया। मंत्री ने लिखा- ''मिस्टर एलजी: मैंने कुछ दिन पहले आपको एक पत्र लिखकर दिल्ली में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के अपने फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया था। लेकिन आज फिर भजनपुरा में एक मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। इनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है।"

विध्वंस पर बोलते हुए और मौके पर मौजूद डीसीपी नॉर्थईस्ट जॉय एन तिर्की ने कहा कि "भजनपुरा चौक पर तोड़फोड़ अभियान शांतिपूर्वक चल रहा है। दिल्ली की धार्मिक समिति द्वारा सहारनपुर राजमार्ग के लिए सड़क को और चौड़ा करने के लिए एक हनुमान मंदिर और एक मजार को हटाने का निर्णय लिया गया था। दोनों संरचनाओं को शांतिपूर्वक हटा दिया गया है।"

#WATCH | Delhi: Joy N Tirkey, DCP Northeast, says "The anti-encroachment drive carried out by the PWD in Delhi's Bhajanpura area to remove a Hanuman temple and Mazar has been completed peacefully. A decision was taken by the Religious Committee of Delhi to remove both structures.… pic.twitter.com/qgLmTtUbkf