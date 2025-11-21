Delhi Student Suicide: सेंट कोलंबा स्कूल के 4 शिक्षक निलंबित, छात्र के आत्महत्या केस में 5 बड़े खुलासे

Delhi Student Suicide: सेंट्रल दिल्ली के एक जाने-माने स्कूल के 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट छोड़ा जिसमें उसने अपने टीचरों और हेडमिस्ट्रेस पर परेशान करने का आरोप लगाया था। 16 साल के लड़के ने दोपहर में वेस्ट दिल्ली के एक एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी। घटना की जांच कर रही पुलिस टीम को उसके बैग में हाथ से लिखा नोट मिला, जिसमें उन टीचरों और हेडमिस्ट्रेस की पहचान की गई थी, जिन्होंने, लड़के ने कहा, लगातार उसके साथ बुरा बर्ताव किया था।

सुसाइड करने के दो दिन बाद, स्कूल अधिकारियों ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए FIR में नामजद चार टीचरों को सस्पेंड कर दिया है।

इसके बाद, संबंधित स्कूल स्टाफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 (सुसाइड के लिए उकसाना) और 3(5) (क्रिमिनल एक्ट का कॉमन इंटेंशन) के तहत केस दर्ज किया गया। स्कूल के तीन स्टाफ और हेडमिस्ट्रेस को गुरुवार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।

इस बीच, दिल्ली सरकार के तहत आने वाले शिक्षा निदेशालय ने घटना की जांच के लिए जॉइंट डायरेक्टर हर्षित जैन की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।

अब तक केस में क्या खुलासे हुए

1- स्टूडेंट के दोस्तों और परिवार वालों के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले तक लड़के को “टारगेटेड हैरेसमेंट” का सामना करना पड़ा था, और स्कूल ने चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज़ कर दिया था।

2- जांच करने वाले स्कूल और मेट्रो स्टेशन के CCTV फुटेज देख रहे हैं, ऑफिसर ने कहा कि जांच करने वालों ने “पहले ही कई स्टूडेंट्स से बात की है और बयान रिकॉर्ड करना जारी रखेंगे।”

3- स्टूडेंट के पिता ने बताया कि उसके दोस्तों के मुताबिक, लड़के ने पहले भी स्कूल काउंसलर को अपने विचार बताए थे। पिता ने कहा कि लड़के ने अपने दोस्तों से भी बात की थी, लेकिन उसने परिवार के साथ ऐसे कोई विचार शेयर नहीं किए थे।

4- स्टूडेंट के चाचा ने कहा, “उसके दोस्तों ने बताया कि उसने काउंसलर को अपने सुसाइड के विचार बताए थे, लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया।” -क्लासमेट का कहना है कि लड़के को टीचर "बुली कर रहे थे"

स्टूडेंट के एक क्लासमेट ने उसके बैग में मिले डेढ़ पेज के नोट में लिखी बातों को कन्फर्म करते हुए कहा कि लड़के को "सच में टीचर बुली कर रहे थे।"

5- स्टूडेंट ने कहा, "मेरे दोस्त ने काउंसलर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था और हम अगले दो-तीन दिनों में हेडमिस्ट्रेस के पास फॉर्मल कंप्लेंट करने वाले थे," हालांकि उन्होंने यह कन्फर्म नहीं किया कि विक्टिम ने उन्हें यह सीधे बताया था या नहीं।

#WATCH | Delhi: Students and their parents hold a protest outside St Columba's School in Ashok Place over the death of a 16-year-old student, allegedly by suicide, at Rajendra Place Metro Station on November 18.



According to the FIR, the boy’s father alleged that his son was… https://t.co/ptZjFuRvBopic.twitter.com/IQ3PfjKYF7 — ANI (@ANI) November 20, 2025

लड़के के पिता ने कहा कि उन्होंने घटना से एक दिन पहले सोमवार को फिर से बताया था कि उसे परेशान किया जा रहा है। पिता ने कहा, "मैंने उससे कहा था कि बोर्ड एग्जाम के बाद हम उसका स्कूल बदल देंगे क्योंकि वह क्लास 10 में है," और यह भी बताया कि स्टूडेंट को बार-बार स्कूल से निकालने की धमकी दी गई थी।

6- एक स्टूडेंट ने कहा, "वे छोटी-मोटी बातों पर हमारे पेरेंट्स को बुलाते हैं, जैसे अगर हम क्लास में पानी गिरा दें।" स्टूडेंट ने आगे दावा किया कि टीचर क्लास में “खुलेआम गाली-गलौज” करते हैं और स्टूडेंट्स को निकाल देते हैं।

16 साल के लड़के के पिता ने यह भी कहा कि उसे करीब तीन महीने पहले एक छोटी सी बात पर स्कूल बुलाया गया था। पिता ने कहा, “उन्होंने कहा कि वह क्लास में बात करता है और मैंने उनसे कहा कि अगर उसकी उम्र के बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा।” उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने टीचरों से कहा था कि वे अपने बच्चे पर मार्क्स का प्रेशर न डालें, और कहा कि पेरेंट्स लड़के के मार्क्स से ठीक थे।

मौके के CCTV फुटेज से पता चलता है कि घटना से ठीक पहले, लड़के ने मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक महिला को गाइड किया था।

लड़के के चाचा ने कहा, “वीडियो में दिखा कि उसने अपना बैग नीचे रखा, करीब ढाई मिनट तक चला, यहां तक ​​कि एक महिला को प्लेटफॉर्म पर गाइड करने में भी मदद की।” उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद, लड़का गार्ड से बात करने गया, और जब गार्ड ने “थोड़ी देर के लिए नजरें फेर लीं तो वह कूद गया।”

Web Title: Delhi Student Suicide 4 teachers of St. Columba School suspended 5 major revelations in student suicide case