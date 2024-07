225 यात्रियों को ले जा रही दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को एयर इंडिया की फ्लाइट ने अचानक रूस में की लैंडिंग, जानें कारण

Highlights एयरलाइन के मुताबिक, इन सभी को आगे की प्रक्रिया के लिए टर्मिनल बिल्डिंग ले जाया गया। फ्लाइट में 225 यात्री और फ्लाइट क्रू के 19 सदस्य सवार थे। पिछले साल इसी तरह की एक घटना में उसी मार्ग पर एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

एयर इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उसकी दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान के सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें कि एयर इंडिया की दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण रूस की ओर मोड़ दिया गया था।

एयरलाइन ने कहा कि कॉकपिट क्रू को कार्गो होल्ड एरिया में संभावित समस्या का पता चलने के बाद फ्लाइट AI183 को रूस के क्रास्नोयार्स्क क्राय में क्रास्नोयार्स्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एहतियाती लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में 225 यात्री और फ्लाइट क्रू के 19 सदस्य सवार थे। एयरलाइन के मुताबिक, इन सभी को आगे की प्रक्रिया के लिए टर्मिनल बिल्डिंग ले जाया गया।

एयरलाइन ने कहा कि चूंकि क्रास्नोयार्स्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का अपना स्टाफ नहीं है, इसलिए वह यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष के समर्थन की व्यवस्था कर रही है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "चूंकि एयर इंडिया के पास क्रास्नोयार्स्क में अपना स्टाफ नहीं है, इसलिए हम यात्रियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष की सहायता की व्यवस्था कर रहे हैं।"

Air India flight AI-183 operating Delhi to San Francisco has been diverted to Krasnoyarsk International airport (UNKL) in Russia due to a technical reason. The aircraft has landed safely and we are working with relevant authorities to ensure guests are taken care of while we…