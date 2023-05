दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 6 हफ्तों में मांगा जवाब

Highlights उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने मामले में छह सप्ताह में जवाब मांगा है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा यूएपीए मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाब तलब किया है।

इस मामले में अदालत ने पुलिस से छह सप्ताह के भीतर मांगा है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद के मामले में गुरुवार को जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने आदेश जारी किया है।

दरअसल, उमर खालिद ने साल 2022 के अक्टूबर महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि उच्च न्यायालय ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

SC seeks reply of Delhi Police on Umar Khalid's plea for bail in UAPA case related to alleged conspiracy behind 2020 Delhi riots